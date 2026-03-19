Marche prossimo consiglio regionale monotematico su Sanità

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 24 marzo alle ore 10 per una seduta dedicata esclusivamente alla Sanità. La riunione si concentrerà sui problemi e le questioni legate al settore sanitario regionale, senza altri argomenti in agenda. La seduta si svolgerà in modo monotematico e durerà tutto il giorno.

La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche, in programma dalle ore 10 di martedì 24 marzo, sarà monotematica sui temi della Sanità. L’annuncio direttamente dall’ufficio stampa che ha comunicato l’iscrizione di 9 proposte di mozione aventi ad oggetto principalmente liste d’attesa e organizzazione della sanità territoriale. La diretta dei lavori sarà come al solito trasmetta sulla pagina web del Consiglio. In apertura le comunicazioni della Giunta, subito dopo l’esame di diversi atti di indirizzo. Segue ordine del giorno completo. 1) Comunicazioni della Giunta regionale sul tema della sanità regionale; 2) Mozione n. 14 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Potenziamento del servizio sanitario regionale nei territori di Senigallia, Val Misa e Val Nevola (distretto sanitario AST di Senigallia)”; 3) Mozione n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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