Caso Delmastro la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio Le opposizioni | Dimissioni Infanga la Regione

Questa mattina, le opposizioni del Consiglio regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta, coinvolta nel caso Delmastro. La vicepresidente non ha partecipato alla seduta, mentre le opposizioni hanno criticato la sua assenza e hanno chiesto chiarimenti sulla sua posizione. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e ha alimentato il dibattito sulla trasparenza della giunta regionale.

Questa mattina le opposizioni del Consiglio Regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta piemontese Elena Chiorino, finita al centro del caso Delmastro. “Com’è possibile che la vice presidente sia entrata in società con un consigliere regionale, un sottosegretario e con la figlia di un prestanome condannato per intrecci con la mafia?” si chiede la capogruppo M5S Sarah Disabato che insieme ai suoi colleghi si sarebbe aspettata una risposta da parte di Chiorino nel corso della seduta oggi. La vice presidente però non si è presentata. “Fino all’ultimo abbiamo dato la possibilità di fornire spiegazioni, ma questo non è accaduto” aggiunge la capogruppo Pd Gianna Pentenero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio. Le opposizioni: “Dimissioni, Infanga la Regione” Articoli correlati Leggi anche: Caso Delmastro, le opposizioni chiedono le dimissioni: “Meloni intervenga prima del referendum” Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”. Ma le opposizioni insistono: “Dimissioni”Giorgia Meloni interviene sul nuovo caso che ha travolto Andrea Delmastro ed esclude possibili dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. Una raccolta di contenuti su Caso Delmastro Temi più discussi: Caso Delmastro, il ristorante e i rapporti con i Caroccia: cosa sappiamo finora; Caso Delmastro, crepe nel centrodestra. La Lega chiede chiarimenti sulle quote di Chiorino; Caso Delmastro: quell’incontro dal notaio, le coincidenze delle date e la srl nascosta alla Camera; La mia storia parla per me. Delmastro si autoassolve. Il caso Delmastro sbarca in Consiglio regionale: Chiorino si dimettaLa vicepresidente della Regione faceva parte della società Le 5 Forchette insieme alla figlia di Mauro Caroccia, condannato con aggravante mafiosa. Martedì prossimo l'informativa di Cirio ... cuneodice.it Caso Delmastro, la minoranza in Regione chiede la testa di Chiorino: Si dimettaIl resto delle quote era diviso tra i meloniani Chiorino (5%) e Delmastro (25%), l’assessore di Biella Cristiano Franceschini (5%), il consigliere regionale di FdI Zappalà (5%). Una vicenda su cui la ... targatocn.it Più passano i giorni, più il silenzio del governo sul caso Delmastro diventa intollerabile. Abbiamo già depositato un'interrogazione perché pretendiamo la verità, ma Palazzo Chigi continua con il muro di gomma nel tentativo di proteggere ciò che è indifendibil - facebook.com facebook Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia. In Consiglio regionale no al rinvio della lettura dei nomi dopo l'informativa #ANSA x.com