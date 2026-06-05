Lily Collins ha sfoggiato un taglio di capelli radicale, corto e deciso, durante un evento sotto la Tour Eiffel. Dopo aver sfoggiato acconciature più classiche, si è presentata con un taglio grafico che evidenzia i lobi delle orecchie. La star è stata vista sugli spalti di un torneo sportivo, attirando l’attenzione con il nuovo look. La trasformazione si distingue per la scelta di uno stile adulto e sofisticato, che rompe con le precedenti immagini più casual o romantiche.

D opo i fili grigi di Salma Hayek, al Roland Garros 2026 gli occhi passati su Lily Collins. L’amatissima protagonista di Emily in Paris si è presentata sugli spalti con un taglio radicale da cover girl super sofisticata. Dicendo addio lunghezze romantiche da Emily Cooper, l’attrice sposa una freschezza studiatamente moderna che profuma di un’eleganza d’altri tempi. Il gran finale di “Emily in Paris”: Lily Collins annuncia l’ultima, attesissima stagione X Lily Collins, il caschetto con onda al Roland Garros 2026. Il vero protagonista del set è un french bob da manuale, un caschetto cortissimo che accarezza i lobi e si ferma appena sotto le orecchie, domato da una riga laterale profonda e da punte che si flettono all’insù con una morbidezza che sfida la forza di gravità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un colpo di forbici drastico, chic e decisamente adulto. All'ombra della Tour Eiffel, Lily Collins archivia i cliché della rom-com. Con un taglio grafico che accarezza i lobi e si prende la scena in tribuna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luis Enrique Psg, la storia continua: cosa c’è dietro al rinnovo del tecnico all’ombra della Tour EiffelIl Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto con l’allenatore Luis Enrique, confermando così la volontà di mantenere stabile...

Emily in Paris chiude i battenti: la sesta stagione sarà l’ultimo capitolo della serie con Lily CollinsNetflix ha comunicato che la sesta stagione sarà l’ultima della serie “Emily in Paris”, interpretata da Lily Collins.