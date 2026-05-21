Emily in Paris chiude i battenti | la sesta stagione sarà l’ultimo capitolo della serie con Lily Collins
Netflix ha comunicato che la sesta stagione sarà l’ultima della serie “Emily in Paris”, interpretata da Lily Collins. La serie, che segue le avventure di Emily Cooper in Europa, terminerà con questa ultima stagione. La decisione di concludere la produzione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi dietro questa scelta. La serie, apprezzata dal pubblico, avrà quindi un finale definito dopo sei stagioni complessive.
Il viaggio europeo di Emily Cooper è giunto al capolinea. Netflix ha annunciato ufficialmente che l’apprezzata serie commedia romantica Emily in Paris si concluderà in modo definitivo con la sesta stagione. La notizia è arrivata in concomitanza con l’avvio ufficiale delle riprese dei nuovi episodi, i cui primi ciak si stanno tenendo in Grecia. La protagonista e produttrice Lily Collins ha confermato la chiusura del progetto attraverso un videomessaggio indirizzato ai fan, definendo questi sei anni di lavorazione come un’avventura indimenticabile. La decisione segue la strategia intrapresa dal colosso dello streaming nelle ultime settimane, che ha visto la pianificazione della stagione finale anche per altri show di punta del catalogo come The Night Agent e The Lincoln Lawyer. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Altre immagini di Lily Collins che filma sulla spiaggia di Agios Sostis a Mykonos, Grecia, per la sesta stagione di Emily in Paris. 18 maggio 2026 reddit
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