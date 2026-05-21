Emily in Paris chiude i battenti | la sesta stagione sarà l’ultimo capitolo della serie con Lily Collins

Netflix ha comunicato che la sesta stagione sarà l’ultima della serie “Emily in Paris”, interpretata da Lily Collins. La serie, che segue le avventure di Emily Cooper in Europa, terminerà con questa ultima stagione. La decisione di concludere la produzione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi dietro questa scelta. La serie, apprezzata dal pubblico, avrà quindi un finale definito dopo sei stagioni complessive.

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