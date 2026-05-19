Il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto con l’allenatore Luis Enrique, confermando così la volontà di mantenere stabile la guida tecnica della squadra. Il rinnovo è stato formalizzato dopo le settimane di trattative tra le parti, senza che siano stati resi noti dettagli economici o termini specifici del nuovo accordo. La decisione arriva in un momento in cui il club sta pianificando le prossime stagioni sportive, con l’obiettivo di consolidare i successi recenti.

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© Calcionews24.com - Luis Enrique Psg, la storia continua: cosa c’è dietro al rinnovo del tecnico all’ombra della Tour Eiffel

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Luis Enrique, coach de PSG en conférence de presse après leur défaite face à lOL 1-2

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