Luis Enrique Psg la storia continua | cosa c’è dietro al rinnovo del tecnico all’ombra della Tour Eiffel

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto con l’allenatore Luis Enrique, confermando così la volontà di mantenere stabile la guida tecnica della squadra. Il rinnovo è stato formalizzato dopo le settimane di trattative tra le parti, senza che siano stati resi noti dettagli economici o termini specifici del nuovo accordo. La decisione arriva in un momento in cui il club sta pianificando le prossime stagioni sportive, con l’obiettivo di consolidare i successi recenti.

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