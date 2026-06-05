Un progetto italiano, chiamato neuroMESH, mira a sviluppare un cerotto biodegradabile da applicare nel cervello dopo l’asportazione di un glioblastoma. L’obiettivo è completare lo sviluppo in cinque anni. Il progetto è stato finanziato con 2,7 milioni di euro dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA). Il cerotto sarebbe destinato a trattare direttamente il tumore cerebrale.

Sviluppare, nell’arco di cinque anni, un “cerotto” biodegradabile da applicare direttamente nel cervello dopo l’asportazione del tumore, è l’obiettivo del progetto italiano neuroMESH, finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA) con 2,7 milioni di euro. Si tratta di un dispositivo progettato per aderire perfettamente alle superfici irregolari del cervello e rilasciare farmaci e immunoterapie in maniera controllata per settimane o addirittura mesi. Il glioblastoma è tra i tumori più difficili da curare e nonostante i progressi fatti nel campo della neurochirurgia ed anche in quello delle terapie farmacologiche, non si è riusciti ad abbassare i tassi, ancora molto elevati, di recidiva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Un cerotto intelligente per curare il glioblastoma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tumore al cervello, un cerotto intelligente contro il glioblastomaUn cerotto biodegradabile, sottile e intelligente, è stato sviluppato per rilasciare farmaci direttamente nel cervello.

Tumori: da Genova un cerotto intelligente contro il glioblastomaRicercatori dell’Iit di Genova hanno sviluppato NeuroMesh, un cerotto “intelligente” progettato per trattare il glioblastoma, il tumore cerebrale...

Temi più discussi: Tumori: da Genova un cerotto intelligente contro il glioblastoma; Un cerotto made in Italy per curare il tumore cerebrale più letale; Glioblastoma, 2,7 milioni di euro per un cerotto anti-recidiva che rilascia farmaci per mesi; Tumore al cervello, un cerotto intelligente contro il glioblastoma: cos'è e come funziona.

Sviluppato in Italia un cerotto intelligente per curare il glioblastoma: ecco come funzionaIl cerotto intelligente italiano ?MESH per curare il glioblastoma attraverso un rilascio locale di farmaci. Questo articolo analizza in profondità il cerotto intelligente per il ... Leggi tutto ... msn.com

Il mio Prefounte deve indossare un cerotto :( reddit

Tumore al cervello, un cerotto intelligente contro il glioblastoma: cos'è e come funzionaUna nuova arma per migliorare il trattamento del glioblastoma, 'bestia nera' dei tumori cerebrali. Ci lavora il progetto ... msn.com