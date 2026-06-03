Tumore al cervello un cerotto intelligente contro il glioblastoma

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cerotto biodegradabile, sottile e intelligente, è stato sviluppato per rilasciare farmaci direttamente nel cervello. Si applica nel punto in cui è stato rimosso chirurgicamente il tumore al cervello, come il glioblastoma. Il dispositivo permette la consegna mirata di farmaci senza interventi invasivi aggiuntivi. La tecnologia è stata testata in studi preliminari e può essere utilizzata per trattamenti post-operatori di tumori cerebrali.

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Un sottile film biodegradabile capace di rilasciare farmaci direttamente nel cervello, nel punto in cui il tumore è stato rimosso chirurgicamente. È la sfida del progetto NeuroMESH, ricerca coordinata dall’Irccs Istituto Clinico Humanitas insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia, che si è aggiudicata un finanziamento da 2,7 milioni di euro del Fondo italiano per le scienze applicate del ministero dell’Università e della ricerca. Migliorare il trattamento del glioblastoma. L’obiettivo è migliorare il trattamento del glioblastoma, il più frequente tumore cerebrale maligno dell’adulto, caratterizzato da un’elevata aggressività e da un alto rischio di recidiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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