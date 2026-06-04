Tumori | da Genova un cerotto intelligente contro il glioblastoma

Notizia in breve

Ricercatori dell’Iit di Genova hanno sviluppato NeuroMesh, un cerotto “intelligente” progettato per trattare il glioblastoma, il tumore cerebrale maligno più comune negli adulti. Il dispositivo mira a intervenire direttamente sulla zona tumorale, offrendo una nuova possibilità terapeutica. La ricerca ha coinvolto competenze multidisciplinari e si concentra sull’applicazione di tecnologie innovative per migliorare la gestione di questa forma tumorale.