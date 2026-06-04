Tumori | da Genova un cerotto intelligente contro il glioblastoma
Ricercatori dell’Iit di Genova hanno sviluppato NeuroMesh, un cerotto “intelligente” progettato per trattare il glioblastoma, il tumore cerebrale maligno più comune negli adulti. Il dispositivo mira a intervenire direttamente sulla zona tumorale, offrendo una nuova possibilità terapeutica. La ricerca ha coinvolto competenze multidisciplinari e si concentra sull’applicazione di tecnologie innovative per migliorare la gestione di questa forma tumorale.
C'è anche il talento dei ricercatori dell'Iit di Genova dietro al progetto NeuroMesh, cerotto “intelligente” contro il glioblastoma, il più frequente tumore cerebrale maligno dell’adulto. Il film biodegradabile è in grado di rilasciare farmaci direttamente nel cervello, nel punto in cui il cancro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Notizie e thread social correlati
Tumore al cervello, un cerotto intelligente contro il glioblastomaUn cerotto biodegradabile, sottile e intelligente, è stato sviluppato per rilasciare farmaci direttamente nel cervello.
Stress, battito e respiro: il cerotto intelligente che ti salva la vitaUn nuovo cerotto intelligente è stato sviluppato per monitorare stress, battito cardiaco e respiro in tempo reale.
Temi più discussi: Tumori: da Genova un cerotto intelligente contro il glioblastoma; Tumore della pelle, dal 3 giugno partono 260 visite gratuite negli ospedali genovesi: ecco quali; Tumori pediatrici, a Genova 300 esperti da tutto il mondo: focus sulle complicanze che arrivano anni dopo le cure -; Bambini guariti dal cancro: cosa succede dopo? A Genova ne parlano 300 esperti da tutto il mondo.
BANCA DELLA PARRUCCA La Lega Tumori di Genova offre un servizio dedicato alle donne che affrontano trattamenti antitumorali che causano la perdita dei capelli: la possibilità di avere una parrucca in comodato d’uso gratuito, per tutto il tempo neces facebook
Genova, al Porto Antico 300 esperti sui tumori pediatrici e le complicanze a lungo termineGenova ospita dal 4 al 6 giugno un congresso internazionale sui tumori pediatrici al Porto Antico: 300 esperti a confronto sulle complicanze. ligurianotizie.it
Medicina, a Genova 300 esperti di tumori pediatrici per un convegno internazionaleMedicina, a Genova 300 esperti di tumori pediatrici per un convegno internazionale ... msn.com