Un caffè storicamente corretto | rassegna su storia e archeologia a Locri Epizefiri

Notizia in breve

Il Museo archeologico di Locri Epizefiri e il Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” organizzano per il terzo anno consecutivo l’evento “Un caffè storicamente corretto”. La rassegna si svolge presso il museo e si focalizza su temi di storia e archeologia. L’iniziativa prevede incontri dedicati alla divulgazione di aspetti storici e archeologici della regione, con interventi di esperti. Le sessioni sono aperte al pubblico e si tengono regolarmente nel corso dell’anno.