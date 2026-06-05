Un caffè storicamente corretto | rassegna su storia e archeologia a Locri Epizefiri

Da reggiotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo archeologico di Locri Epizefiri e il Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” organizzano per il terzo anno consecutivo l’evento “Un caffè storicamente corretto”. La rassegna si svolge presso il museo e si focalizza su temi di storia e archeologia. L’iniziativa prevede incontri dedicati alla divulgazione di aspetti storici e archeologici della regione, con interventi di esperti. Le sessioni sono aperte al pubblico e si tengono regolarmente nel corso dell’anno.

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Per il terzo anno consecutivo il Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri e il Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” offriranno “Un caffè.storicamente corretto”, la rassegna ideata e curata dalla Direttrice del Museo Elena Trunfio e dalla Presidente del Circolo Marilisa Morrone, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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