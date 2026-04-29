Firenze al via alle Giubbe Rosse la rassegna sui caffè letterari fiorentini

A Firenze è iniziata una nuova rassegna dedicata ai caffè letterari della città, che si svolge presso il locale storico delle Giubbe Rosse. L’evento segue una precedente iniziativa dedicata ai licei classici, conclusa a fine aprile e curata da Maria Cristina Galletti. La manifestazione sui caffè letterari si inserisce nel calendario culturale locale e prevede incontri e approfondimenti sul ruolo di questi locali nella tradizione letteraria fiorentina.

Firenze, 29 aprile 2026 – Dopo l'evento sui licei classici fiorentini, che ha chiuso il mese di aprile della r assegna letteraria curata da Maria Cristina Galletti, è la volta dei caffè letterari fiorentini. Ce ne parleranno Teresa Spignoli, professore ordinario di letteratura italiana, Unifi, Jacopo Chiostri giornalista e scrittore e lo storico gestore del caffè Giubbe Rosse, Fiorenzo Smalzi. Maggio proseguirà con la presentazione dei libri "Curiosità Costruttive" di Guido del Fungo, architetto e scrittore, sabato 9; "Hikikomori, l"Arte in una Stanza" di Ana Maria Silvia Brechler, arteterapeuta e scrittrice, lunedì 11; martedì 12 "La guerra dei nostri Padri" con l'intervento delle poetesse Giusy Frisina e Annalisa Macchia, la ricercatrice Marta Baiardi accompagnate da Elisabetta Cioni che canterà brani popolari sulla Guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via alle Giubbe Rosse la rassegna sui caffè letterari fiorentini Notizie correlate Caffè storico Giubbe Rosse: gli appuntamenti letterari di aprileFirenze, 1 aprile 2026 – Al Caffè letterario Le Giubbe Rosse si apre la rassegna culturale del mese di aprile. Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzoFirenze, 28 febbraio 2026 - Si chiude febbraio con “Testimonianze” e si apre un marzo fitto di appuntamenti nel cuore di Firenze. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Fallaci, Hack, Spadolini e tanti altri. La storia dei licei classici fiorentini. Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzoFirenze, 28 febbraio 2026 - Si chiude febbraio con Testimonianze e si apre un marzo fitto di appuntamenti nel cuore di Firenze. Al Caffè Letterario Giubbe Rosse, l’incontro conclusivo del mese con ... lanazione.it Febbraio in giallo alle Giubbe RosseFirenze, 28 gennaio 2026 - Prosegue nel mese di febbraio la rassegna letteraria del Caffè letterario Le Giubbe Rosse, che in questi primi mesi del 2026 torna a concentrarsi sulla parola scritta e sul ... lanazione.it