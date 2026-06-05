Un buco al posto del microchip nella carta d' identità | 29enne denunciato dopo le minacce ai carabinieri

Il 3 giugno a Rovello Porro, durante un controllo dei carabinieri, è stato riscontrato un microchip mancante in una carta d’identità. Un uomo di 29 anni è stato denunciato dopo aver minacciato i militari. La verifica ha evidenziato un foro al posto del microchip sulla carta di identità. La persona coinvolta è residente nella provincia di Como.

Non è passata inosservata la scena avvenuta nella serata del 3 giugno a Rovello Porro, dove un controllo dei carabinieri si è concluso con la denuncia di un 29enne classe 1997 residente nel Comasco.Il controllo e le verifiche sul documentoSecondo quanto è stato possibile ricostruire, tutto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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