Un azzurro lascia Napoli ma resta in Italia? Piace tanto a Spalletti
Stanislav Lobotka lascia Napoli ma potrebbe rimanere in Italia. Il centrocampista, attualmente sotto contratto con il club fino al 30 giugno 2027, sembra pronto a trasferirsi altrove, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente. La notizia si diffonde mentre il Napoli si prepara a un periodo di riorganizzazione, senza conferme sui dettagli del suo possibile nuovo club.
È tempo di cambiamento per il Napoli. Stanislav Lobotka è legato al club azzurro da un contratto che ha come data di scadenza il 30 Giugno 2027. La società potrebbe eventualmente anche esercitare il diritto di opzione unilaterale per la stagione successiva. Secondo le recenti indiscrezioni, a farsi avanti nel breve termine sarà la Juventus. Luciano Spalletti vuole a tutti i costi il calciatore slovacco nella sua rosa. Per ora, la squadra bianco-nera non ha fatto ancora nessun offerta. Si pensa, tuttavia, che arriverà molto presto. Se la trattative dovessero avere luogo, la conclusione dell’accordo non sarà né semplice né veloce. Aurelio De Laurentiis non è disposto a cedere il giocatore a meno della cifra della clausola di cessione valida solo per le squadre estere, pari a 25 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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