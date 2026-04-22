A Napoli, il futuro dell’allenatore è ancora incerto. Secondo quanto riferito, il nome di Grosso è tra quelli valutati, ma la decisione finale spetta a Conte. Nel frattempo, Sarri rimane un’opzione ancora considerata. La situazione sulla panchina azzurra non ha ancora trovato una soluzione definitiva e continua a essere oggetto di discussione.

"> NAPOLI – Il futuro della panchina azzurra resta un rebus aperto, con ogni scenario ancora possibile. A fare il punto è Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, delineando prospettive e possibili sviluppi. Tra i profili monitorati dal club c’è Fabio Grosso, protagonista di un biennio positivo al Sassuolo. Il tecnico è considerato pronto per il salto di qualità: «Dopo due anni ritiene concluso il ciclo ed è pronto a fare uno step in avanti». Il Napoli lo apprezza, ma al momento non ha mai affondato il colpo. Il motivo è chiaro: «Tutto dipenderà da Conte». Il nodo principale resta infatti legato al futuro dell’attuale allenatore azzurro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Schira: “Grosso piace, ma decide Conte. Sarri resta un’opzione”

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