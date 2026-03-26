Da circa un anno, il nome di Kolo Muani ricorre frequentemente tra i desideri della Juventus, indipendentemente dai cambi di allenatore e di dirigenza. Tra le varie figure che si sono succedute in club e nazionale, il francese ha mantenuto una posizione di rilievo, suscitando l'interesse di più tecnici e dirigenti. La sua figura viene spesso paragonata a quella di altri attaccanti di alto profilo, come Osimhen, secondo quanto dichiarato dall’attuale allenatore.

Cambiano gli allenatori, si susseguono i dirigenti, ma alla fine c'è sempre un attaccante in cima alla lista dei desideri della Juve da un anno e mezzo a questa parte: Randal Kolo Muani. Ma come si spiega questo inseguimento continuo alla luce del suo rendimento attuale, che lo vede autore di un solo gol in Premier League (cui aggiungerne 4 in Champions) in 23 partite in un Tottenham che rischia seriamente la retrocessione in Championship? Il centravanti francese era arrivato a Torino a gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina e Giuntoli dg ed aveva avuto un impatto record da 5 gol in 3 gare. Dopo un lungo momento di appannamento,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, perché Kolo Muani piace così tanto? Per Spalletti è un "piccolo Osimhen"...

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Luciano Spalletti’s summer targets: GOALKEEPER - Alisson Becker, De Gea, Vicario, Martinez. DEFENSE - Rudiger, Senesi, Celik, Maguire. MIDFIELD - Ederson, Goretzka, Kessié, Pellegrini, Bernardo Silva. ATTACK - Zirkzee, Randal Kolo Muani. @tuttos x.com