Venerdì 3 aprile, le autorità statunitensi per l’immigrazione hanno arrestato due donne a Los Angeles, una madre e una figlia. L’operazione ha coinvolto specificamente Hamideh Soleimani Afshar e Sarinasadat Hosseiny. La vicenda riguarda un caso di falso asilo e coinvolgimenti con un’élite iraniana legata al mondo del lusso. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia su pratiche illegali e reti di potere.

L’autorità statunitense per l’immigrazione ha proceduto, venerdì 3 aprile, al fermo di Hamideh Soleimani Afshar e di sua figlia Sarinasadat Hosseiny a Los Angeles. L’operazione dell’ICE ha portato alla revoca immediata dei loro permessi di soggiorno permanente. Le due donne erano penetrate nel territorio americano nel 2015, utilizzando rispettivamente un turistico per la madre e uno studentesco per la figlia. Successivamente, un giudice aveva concesso loro l’asilo, permettendo ad Afshar di ottenere la green card nel 2021 e a Sarinasadat di conseguirla nel 2023. Il dipartimento della sicurezza interna ha però rilevato un’incongruenza nei documenti presentati da Afshar per la naturalizzazione a luglio 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso, asilo falso e arresti: crolla il castello di un’élite iraniana

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