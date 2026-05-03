Il castello di Moneta Conclusi i controlli La palla torna al Comune

Mercoledì 29 aprile si sono conclusi i controlli tecnici sul sito della frana di Moneta, condotti dal Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Massa e Carrara. L’indagine ha riguardato l’area che ha interrotto il collegamento tra via Moneta e via Forestale. Ora la palla torna al Comune, che dovrà valutare le prossime mosse sulla gestione dell’area e sulla messa in sicurezza del sito.

Si è conclusa ufficialmente mercoledì 29 aprile, l’articolata fase di indagine tecnica condotta dal Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) del Tribunale di Massa e Carrara sul sito della frana di Moneta, che ha interrotto il collegamento tra via Moneta e via Forestale. Ad annunciarlo non poteva che essere Luigi Giovanelli, il presidente della Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’, che segue sempre con molta attenzione le sorti dell’antico maniero sulle colline di Fossola. Il tutto è nato dopo la frana del 18 aprile dello scorso anno, quando il proprietario del terreno franato ha citato il Comune di Carrara a comparire davanti al Tribunale di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il castello di Moneta. Conclusi i controlli. La palla torna al Comune Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Frana al castello di Moneta: "Bene la messa in sicurezza ma ci sono altri lavori urgenti"La Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ esprime soddisfazione sui lavori di messa in sicurezza della strada Forestale, quella che conduce... Leggi anche: Il Castello torna in vendita. Prezzo: 9,7 milioni di euro. Il Comune passa la mano: "Non possiamo comprare" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il castello di Moneta. Conclusi i controlli. La palla torna al Comune; La Procura a Moneta. Sopralluoghi sulla frana; Patto per il Nord Carrara: Parmignola, intervenire subito prima che sia troppo tardi; La Toscana perde una stella Michelin: chiude il Castello di Fighine. Il castello di Moneta. Conclusi i controlli. La palla torna al ComuneL’articolata indagine tecnica del tribunale per capire le cause della frana. L’obiettivo principale è il ripristino della viabilità che era stata compromessa. lanazione.it Moneta, il castello ‘trema’. Corsa contro il tempo per evitare altri crolliNon si spengono i riflettori sul Castello di Moneta dopo la frana che il 18 aprile ha messo una pesante ipoteca sulla sua sopravvivenza. Il timore è che l’antico maniero che domina Fossola possa ... lanazione.it È iniziato oggi, tra riflessioni ed emozioni, il Festival della Moneta a Rotondella. Tre giornate – dal 2 al 4 maggio – dedicate a incontri, spettacoli e momenti di approfondimento che raccontano la moneta non solo come strumento economico, ma come simbolo - facebook.com facebook