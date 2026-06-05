Ultimo giorno di scuola 6 giugno | vacanze al via per Campania Emilia-Romagna Marche e Veneto

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 giugno segna l'ultimo giorno di scuola in quattro regioni italiane, tra cui la Campania, l’Emilia-Romagna, le Marche e il Veneto. Al termine delle lezioni, migliaia di studenti e insegnanti si preparano a lasciare le aule, dando il via alle vacanze estive. Le scuole resteranno chiuse fino all’inizio del nuovo anno scolastico. La scuola termina ufficialmente con l’ultimo suono della campanella.

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L’attesa è finita per migliaia di studenti e docenti di quattro regioni italiani; domani le aule si svuoteranno per lasciare spazio al riposo estivo. In base a quanto stabilito dai rispettivi calendari scolastici regionali, la giornata del 6 giugno 2026 segna infatti il termine ufficiale delle lezioni per Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto. Nello specifico, per la Campania, le Marche e l’Emilia Romagna sarà “l’ultima campanella” per la scuola primaria e secondaria, mentre le scuole dell’infanzia continueranno fino al 30 giugno. Per quanto riguarda il Veneto, le lezioni delle scuole dell’infanzia si protrarranno fino a sabato 27 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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