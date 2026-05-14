La scuola nel bosco i tortelli e una promessa | il racconto e le foto dell' ultimo giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia

Durante l’ultimo giorno a Reggio Emilia, Kate Middleton ha visitato una scuola nel bosco, incontrando bambini seduti sull’erba e osservando la preparazione di sfoglie fatte a mano. La visita ha incluso momenti dedicati all’educazione ambientale e alla tradizione culinaria locale, con attenzione particolare alle attività pratiche e alle esperienze all’aperto. La giornata si è conclusa con scatti fotografici e incontri con il personale scolastico, lasciando un ricordo di confronto diretto con le realtà educative del territorio.

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Si è seduta in cerchio con loro, tra l'erba, per l'assemblea del mattino, il momento che in ogni scuola del Reggio Approach apre la giornata: i bambini decidono democraticamente cosa fare. I piccoli dell'Allende le hanno presentato gli abitanti del parco - tartarughe, anatre, rane - e l'hanno accompagnata a vedere lo stagno. All'uscita, Kate ha pronunciato una delle frasi che resteranno di questa visita in Italia: «Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le scuole del mondo fossero così». Poi ha svelato un dettaglio privato: a Kensington Palace, per George, Charlotte e Louis, ha voluto una stanza che ricorda gli atelier reggiani - sassi, argilla, materiali da toccare e con cui sporcarsi le mani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La scuola nel bosco, i tortelli e una promessa: il racconto e le foto dell'ultimo giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vinoReggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio. Kate Middleton a Reggio Emilia – Le fotoKate Middleton è arrivata oggi a Reggio Emilia per una visita di due giorni in Italia. Temi più discussi: Kate, principessa dei bimbi. Bagno di folla a Reggio Emilia: Grazie mille, I’m very excited; Famiglia nel bosco, appello a Kate Middleton: il piano per coinvolgere la principessa (che arriva in Italia); Meteo Toscana, un'altra settimana instabile. Le previsioni del consorzio Lamma; Come è vestita Kate: il look della principessa icona di stile. La scuola nel bosco, i tortelli e una promessa: il racconto e le foto dell'ultimo giorno di Kate Middleton a Reggio EmiliaChe a Reggio Emilia ci fossero «i migliori asili del mondo» lo gridava già Nanni Moretti dallo Speakers' Corner di Hyde Park, interpretando sé stesso in Aprile, nel 1998. «Per noi italiani di sinistra ... vanityfair.it Immersa nel verde, ma pur sempre una principessa: l’eleganza naturale di Kate MiddletonIl look minimal chic della principessa del Galles durante la visita alla scuola nel bosco Salvador Allende di Reggio Emilia ... iodonna.it