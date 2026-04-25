Ultimissime Juve LIVE | le parole di Bremer Vlahovic e Yildiz in grupo

Nelle ultime ore, i giocatori della squadra sono intervenuti pubblicamente, condividendo le proprie impressioni e aggiornamenti. Le dichiarazioni riguardano diversi aspetti della stagione e del momento attuale del club. La redazione di JuventusNews24 ha raccolto le parole di Bremer, Vlahovic e Yildiz, offrendo un quadro delle comunicazioni più recenti provenienti dal gruppo. Questa è la sintesi delle novità più recenti in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 aprile 2026. Infortunati Juve, come stanno Vlahovic e Yildiz? Le ultimissime dalla Continassa in vista del Milan. Ore 15:00 – Infortunati Juve, buone notizie per Spalletti. Vlahovic e Yildiz sono ritornati a disposizione dei bianconeri e saranno convocati contro il Milan Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: «La Juventus è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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