Ultimissime Juve LIVE | le parole di Spalletti e Kalulu

Nelle ultime ore, si sono succedute dichiarazioni di Spalletti e Kalulu relative alla situazione della Juventus. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato le notizie in tempo reale, offrendo un quadro delle novità più recenti riguardanti la squadra e le eventuali questioni legali o sportive in corso. La giornata si è concentrata sugli sviluppi in casa bianconera, con attenzione alle parole dei protagonisti e alle notizie più rilevanti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2026. Spalletti a Dazn: «Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. Quarto posto? Manca l’ultimo sforzo. Ora si vede chi è da Juve e chi no. Come sta Vlahovic». Ore 23:30 – Spalletti ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Milan Juve analizzando la prestazione dei suoi ragazzi e soffermandosi sui singoli Conferenza stampa Kalulu post Milan Juve: «Dal campo c’è un po’ di amarezza, ma non abbiamo mai avuto la paura di perderla!».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Atalanta-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A

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