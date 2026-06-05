Ultimissime Inter LIVE | Palestra più vicino a breve l’annuncio su Chivu Gasperini chiude all’addio di Mancini

Nelle ultime ore, si attende un annuncio ufficiale sulla prossima sede di una palestra vicina alla città. Contestualmente, si parla di un possibile cambiamento nello staff tecnico con l’addio di un allenatore che ha guidato la squadra nelle ultime stagioni. La società ha confermato che a breve verranno comunicati dettagli ufficiali. Nessuna conferma invece sulle decisioni riguardanti un altro allenatore, con alcune fonti che indicano un possibile cambio di staff.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 5 GIUGNO. Mercato Inter, il punto sulle mosse a centrocampo: Jones sorpassa Koné nelle preferenze. Mercato Inter, il club nerazzurro punta sulla duttilità dell’inglese, che ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento Chivu a Dazn si confessa a 360 gradi: «La squadra, la difesa di Bastoni, l’importanza della dirigenza e la cultura del calcio offensivo». 🔗 Leggi su Internews24.com

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