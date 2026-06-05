Ultimissime Inter LIVE | Palestra più vicino a breve l’annuncio su Chivu Gasperini chiude all’addio di Mancini

Da internews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, si attende un annuncio ufficiale sulla prossima sede di una palestra vicina alla città. Contestualmente, si parla di un possibile cambiamento nello staff tecnico con l’addio di un allenatore che ha guidato la squadra nelle ultime stagioni. La società ha confermato che a breve verranno comunicati dettagli ufficiali. Nessuna conferma invece sulle decisioni riguardanti un altro allenatore, con alcune fonti che indicano un possibile cambio di staff.

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