Ultimissime Inter LIVE | Palestra più vicino a breve l’annuncio su Chivu

A breve sarà annunciata la nuova palestra per la squadra, più vicina alla sede principale. La decisione è stata comunicata dai dirigenti, che stanno finalizzando i dettagli. Nessuna data ufficiale è ancora stata resa nota. La scelta riguarda anche l’area di allenamento, migliorando le condizioni per i giocatori. L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Restano da definire alcuni aspetti organizzativi prima della comunicazione pubblica.

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