Ultimissime Inter LIVE | sempre più vicino un ricco rinnovo per Chivu Ecco i profili per l’estate

Nelle ultime ore si parla di un possibile rinnovo contrattuale per uno dei giocatori più rappresentativi della squadra nerazzurra. Si discute anche dei profili più caldi per l’estate, con attenzione alle valutazioni per il futuro. Le notizie aggiornate arrivano da fonti ufficiali e cercano di fare chiarezza sulle trattative in corso. La situazione viene seguita con interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

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