L'inizio della settimana sull’Italia è caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge e temporali che si sono susseguiti tra lunedì e martedì. A partire da metà settimana, un anticiclone si farà strada, portando giornate soleggiate e un aumento delle temperature. Le perturbazioni di questi primi giorni sono state accompagnate da rovesci sparsi e temporali che hanno interessato diverse zone del Paese. Successivamente, il clima dovrebbe stabilizzarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte.

Roma - Avvio di settimana ancora instabile, con rovesci e temporali tra lunedì e martedì. Poi alta pressione, sole e temperature in progressivo aumento. L’Italia si prepara a un cambio di scenario sul fronte meteo, ma prima del ritorno dell’anticiclone sarà necessario fare i conti con una nuova fase instabile. L’inizio della settimana resterà infatti segnato da correnti più fresche e da un’atmosfera ancora dinamica, capace di favorire rovesci e temporali su diverse aree del Paese. Tra lunedì e martedì, il passaggio di una veloce saccatura dall’Europa centrale verso i Balcani tenderà a coinvolgere anche la Penisola, alimentando condizioni a tratti perturbate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, la svolta è vicina: ultimi temporali prima dell’anticiclone sull’Italia

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Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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