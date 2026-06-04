Meteo ultimi giorni di maltempo sull’Italia Poi arriva l’estate

Le previsioni indicano che nei prossimi giorni il maltempo si intensificherà sull’Italia, con piogge e temporali diffusi. Dopo un inizio di giugno segnato da instabilità e condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni, si prevede un cambiamento climatico e l’arrivo di un clima più stabile e soleggiato. La fine del maltempo è prevista entro pochi giorni, quando le temperature torneranno a salire e il cielo si manterrà generalmente sereno.

(Adnkronos) – Ultima spallata del maltempo, poi arriva l’estate sull’Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile e, in alcune Regione, caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo, e definitivo, cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni, che poi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Allerta Meteo, ultimi 2 giorni di maltempo al Sud: neve a bassa quota. Poi arriva l'Anticiclone!

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#Meteo L'Italia si prepara ad affrontare l'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi scoppieranno temporali, anche violenti, che abbasseranno leggermente le temperature. Picchi di 36° al Nord, di 34-35° al Centro. Al Sud qualche p x.com

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