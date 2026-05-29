Venerdì 29 maggio, i sondaggi politici mostrano che Fratelli d'Italia mantiene il suo sostegno, mentre il voto di Vannacci sembra aver ridotto i consensi a Salvini. Anche il Movimento 5 Stelle registra una diminuzione dei voti. Tra gli altri partiti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono in calo, mentre il centrodestra complessivamente rimane stabile. La distribuzione delle preferenze indica una leggera flessione per alcuni schieramenti e una stabilità per altri, senza variazioni significative rispetto alle settimane precedenti.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 22 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 29 maggio, FdI resiste mentre Vannacci mangia voti a Salvini: giù anche Conte

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Risultati sondaggi politici del 20 maggio: situazione critica Meloni è ancora prima o sta crollando

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