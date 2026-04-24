Ultimi sondaggi politici venerdì 24 aprile Renzi e Vannacci gli aghi della bilancia per Schlein e Meloni

Venerdì 24 aprile, gli ultimi sondaggi politici mostrano come le preferenze degli italiani siano influenzate da figure come Renzi e Vannacci, considerate determinanti per le scelte di voto degli elettori. I dati indicano una distribuzione tra i partiti principali, con Fratelli d’Italia e Meloni da un lato e il Partito Democratico di Schlein dall’altro. La situazione è monitorata attentamente in vista delle prossime consultazioni.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 24 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 24 aprile, Renzi e Vannacci gli aghi della bilancia per Schlein e Meloni Notizie correlate Ultimi sondaggi politici venerdì 17 aprile, il campo largo con Renzi supererebbe il centrodestra di MeloniPer chi voterebbero gli italiani venerdì 17 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Ultimi sondaggi politici venerdì 27 febbraio, Vannacci fa crollare Meloni e Salvini: chi vincerebbe oggiPer chi voterebbero gli italiani venerdì 27 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ultimi sondaggi politici venerdì 10 aprile, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni; Sondaggi, la supermedia del 17 aprile 2026. Calo Forza Italia, crescono PD e FdI; Campo largo, oggi Conte davanti a Schlein per le primarie: il risultato dell’ultimo sondaggio di Only Numbers; Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran. Sondaggi politici, la conferma di Gualtieri e Rocca e la sorpresa Vannacci: non è decisivoSe si votasse oggi, sia Gualtieri che Rocca, vincerebbero di nuovo. È uno dei tanti dati macroscopici che emerge da una rilevazione di Emg, la società di analisi e sondaggi ... ilmattino.it Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5SLa media dei sondaggi elettorali delle ultime due settimane mostra un leggero calo per FdI. Il PD cresce in modo netto e il M5S perde terreno ... quifinanza.it Meloni resta avanti, arranca il campo largo: cosa svelano gli ultimi sondaggi x.com Meloni resta avanti, arranca il campo largo: cosa svelano gli ultimi sondaggi - facebook.com facebook