Ultimi sondaggi politici venerdì 24 aprile Renzi e Vannacci gli aghi della bilancia per Schlein e Meloni
Venerdì 24 aprile, gli ultimi sondaggi politici mostrano come le preferenze degli italiani siano influenzate da figure come Renzi e Vannacci, considerate determinanti per le scelte di voto degli elettori. I dati indicano una distribuzione tra i partiti principali, con Fratelli d’Italia e Meloni da un lato e il Partito Democratico di Schlein dall’altro. La situazione è monitorata attentamente in vista delle prossime consultazioni.
Per chi voterebbero gli italiani venerdì 24 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it
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