Un rappresentante sindacale ha dichiarato di non voler candidarsi al Parlamento né assumere ruoli da sottosegretario. La sua posizione è chiara e definitiva. La comunicazione è stata fatta in modo diretto, senza lasciare margini a interpretazioni. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “Il sottoscritto non è interessato né a candidature al parlamento né a posti da sottosegretario, è bene dirlo. Se la nostra gente valuterà che sono in grado di guidare questa organizzazione, io mi ricandido a fare il lavoro più bello del mondo, perché è quello che mi piace e che mi va di fare”. Lo dice il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri intervenendo al primo congresso fondativo della Uil Fp, accolto da un vero e proprio tifo da stadio, tra i cori e la standing ovation dei presenti. Un buon segnale per il leader del sindacato che si avvia al congresso nazionale del 2-4 luglio a Padova.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Uil: Bombardieri, ‘né Parlamento né posti da sottosegretario, mi ricandido'**

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