Oggi in Parlamento si è svolta l’informativa della premier, che ha confermato di non voler presentare rimpasti di governo né dimissioni, ribadendo di non avere intenzione di lasciare l’incarico. Durante il suo intervento alla Camera, ha anche espresso disappunto per la decisione di respingere il referendum, definendola un’opportunità storica persa. La discussione si è concentrata sulla stabilità dell’esecutivo e sulle recenti decisioni politiche.

Roma, 9 aprile 2026 – Giorgia Meloni torna in Parlamento per la sua informativa. Nell’intervento alla Camera la premier rassicura sulla tenuta del suo governo e lamenta “l’occasione storica persa” con il no al referendum. Ma "rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o con le nostre aspettative", dice e promette che il cantiere sulla giustizia non sarà abbandonato. La presidente del Consiglio, che alle 13 si recherà a parlare in Senato, ribadisce: “Io non scappo dalle responsabilità, ci metto la faccia”. Poi ringrazia i suoi vicepremier, Matteo salvini e Antonio Tajani, e rilancia l’azione del suo esecutivo spiegando i prossimi passi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni in Parlamento, la diretta. “Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappo”

Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamo"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e...

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Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi.

Governo, Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo: No a elezioni anticipate – La direttaÈ il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l'intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull'uso della basi ... lapresse.it

Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

"Nessuna intenzione di fare un rimpasto" ha dichiarato Giorgia Meloni nella informativa in aula della Camera. "Leggo, ormai da settimane, bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo - facebook.com facebook

Meloni: “Irresponsabile colpire l’Unifil”. Schlein va all’attacco: “Intervenga per fermare Israele” x.com