Meloni in Parlamento | Né dimissioni né rimpasto

Oggi la presidente del Consiglio ha parlato davanti alle camere, confermando che non intende dimettersi né procedere a un rimpasto di governo. Durante l’informativa, ha affrontato temi legati agli aspetti internazionali e alle questioni interne, ribadendo l’impegno a portare avanti la legislatura senza interruzioni. La discussione si è svolta in un contesto di continuità politica, senza annunci di cambiamenti immediati.

Oggi l’informativa della premier Meloni a Camera e Senato. Sul tappeto le questioni internazionali e il fronte interno con l’impegno ribadito di portare a termine la legislatura. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni in Parlamento: “Né dimissioni, né rimpasto” Leggi anche: Meloni in Parlamento, la diretta. “Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappo” Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamo"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e... Meloni in Parlamento: “Né dimissioni, né rimpasto” Temi più discussi: Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Governo, tanti i decreti in Parlamento: rallenta la legge elettorale; Meloni in Aula il 9 aprile: energia e rilancio del governo al centro dell’informativa. Cosa dirà la premier. Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it Meloni: Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di StabilitàRimane il rammarico di aver perso un’occasione storica per allineare l’Italia agli standard europei, prosegue la presidente del Consiglio. Auspico che il cantiere di quella riforma non venga ... tpi.it Meloni si sposta al Senato per l'informativa sul governo: 'Alla Camera solo insulti e demagogia, qui conto in un dibattito' #ANSA - facebook.com facebook La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula: "Avete già perso sfidando la Costituzione". Conte: "La premier racconta realtà mitologica". x.com