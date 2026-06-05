Ufficio postale chiuso protesta del Pd | Disagi per gli utenti comunicazione scarsa
L’ufficio postale di via Giuoco del Pallone è stato chiuso questa mattina poco prima delle 8, causando disagi agli utenti, soprattutto anziani. Molti di loro si sono presentati come di consueto per evitare le code e svolgere le operazioni nelle prime ore, ma hanno trovato l’ufficio chiuso. La protesta del Pd denuncia una comunicazione scarsa riguardo alla chiusura e alle modalità di riapertura.
“Questa mattina, poco prima delle 8, diverse persone, in particolare anziani residenti nella zona, si sono presentate all’ufficio postale di via Giuoco del Pallone, come fanno abitualmente per evitare le code e svolgere le proprie operazioni nelle prime ore della giornata. Si sono però trovate di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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