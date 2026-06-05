Ufficio postale chiuso protesta del Pd | Disagi per gli utenti comunicazione scarsa

Notizia in breve

L’ufficio postale di via Giuoco del Pallone è stato chiuso questa mattina poco prima delle 8, causando disagi agli utenti, soprattutto anziani. Molti di loro si sono presentati come di consueto per evitare le code e svolgere le operazioni nelle prime ore, ma hanno trovato l’ufficio chiuso. La protesta del Pd denuncia una comunicazione scarsa riguardo alla chiusura e alle modalità di riapertura.