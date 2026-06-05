UFFICIALE! MEDIASET SVELA PERCHÈ HA SCELTO SELVAGGIA LUCARELLI PER L’ISOLA

Mediaset ha annunciato che Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima stagione de L’Isola dei Famosi su Canale 5. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La presentatrice e il conduttore sono stati confermati come volti della trasmissione per la prossima edizione. La programmazione della nuova stagione è prevista nel corso delle prossime settimane.

“Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni”. Inizia così la nota ufficiale Mediaset. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. Perché proprio Selvaggia Lucarelli conduce l’Isola dei Famosi? La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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