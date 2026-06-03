L’Isola dei Famosi si prepara al ritorno su Canale 5, precisamente in autunno, con un’edizione tutta rinnovata. Al timone, come noto, Selvaggia Lucarelli. La popolare giornalista, blogger, ex giudice di Ballando con le Stelle, opinionista del GF Vip e ora conduttrice dell’Isola sarà affiancata da Alberto Bonato, meglio noto come Alvin. Per lui sarà la sesta Isola dei Famosi da inviato dopo le edizioni del 2015, 2016, 2019, 2022 e 2023. Lo anticipa il settimanale Chi. Il reality viene registrato nelle Filippine tra giugno e luglio. Per questa ragione Alvin, che aveva co-condotto con Michelle Hunziker Battiti Live Spring, non affiancherà più Ilary Blasi a Battiti Live. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: CANALE 5 HA SCELTO L’INVIATO DI SELVAGGIA LUCARELLI

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Belen conduce LIsola dei famosi, ma ci sono due novità, una bella e una brutta

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Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice dell' #IsolaDeiFamosi 2026 in onda il prossimo autunno su Canale 5, ma registrata in estate. #BallandoConLeStelle perderà la sua punta di diamante, imprescindibile per il talent, dopo ben 10 anni. @_DAGOSPIA x.com

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