Selvaggia Lucarelli si prende l’Isola dei famosi la svolta sulla conduzione | perché Mediaset l’ha scelta

Il 5 giugno 2026, Mediaset ha annunciato che la prossima edizione de L’Isola dei Famosi sarà condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin. La scelta della rete televisiva conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale da Cologno Monzese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi che hanno portato alla decisione di affidare la conduzione a questi due presentatori.

A guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin. Lo annuncia Mediaset che conferma le indiscrezioni delle ultime ore con un comunicato diffuso da Cologno Monzese il 5 giugno 2026. Il reality, uno dei titoli storici di Canale 5, tornerà in onda nel corso delle prossime stagioni con questa coppia alla conduzione. Quando e dove si gira la nuova edizione. Le riprese partiranno a breve nelle Filippine, la nuova ambientazione scelta per il programma. Sarà questo lo scenario in cui Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e pubblico nel racconto dell’edizione, tra prove, convivenza forzata e dinamiche di gruppo che da sempre caratterizzano il format. 🔗 Leggi su Open.online

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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