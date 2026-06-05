Il Gruppo De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, ha acquisito l’intero capitale di RossoGargano, azienda specializzata in prodotti a base di pomodoro e conserve vegetali nella Capitanata. La firma dell’accordo è stata annunciata ufficialmente e l’operazione coinvolge l’intera proprietà di RossoGargano. Questa acquisizione potrebbe avere ripercussioni sulla produzione locale e sulla presenza delle aziende nel settore alimentare della regione.

Attraverso una nota ufficiale, l'azienda di Fara San Martino ha comunicato di aver raggiunto un accordo vincolante con la società consortile agricola di Foggia. Il perfezionamento dell'operazione, subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, è atteso entro il mese di luglio 2026. Pasta e Pomodoro un connubio perfetto, è quello che avranno pensato alla De Cecco, studiando l'acquisizione della realtà della Provincia di Foggia. Questo permetterà all'azienda della pasta di internalizzare e controllare direttamente una filiera cruciale. RossoGargano non è solo un operatore di primissimo piano sul mercato italiano, ma è già presente con successo in numerosi mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ufficiale, De Cecco compra la Rosso Gargano, l’acquisizione avrà influssi su tutta la Capitanata

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