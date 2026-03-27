De Cecco pronta a comprare la Rosso Gargano la trattativa in fase avanzata

Un'azienda italiana specializzata in conserve di pomodoro è in trattativa per essere acquisita da un'altra realtà del settore. La società interessata, già presente nel mercato dei pelati e delle passate, ha avviato le negoziazioni con la proprietà dell'impresa, che negli ultimi anni ha aumentato la propria quota di mercato. La conclusione della trattativa è ancora in fase di definizione.

FOGGIA - Da qualche anno l'azienda Rosso Gargano ha scalato i vertici delle aziende di Passate, Pelati e Pomodori italiane. Quasi 20 anni fa era un'azienda che non trovava i suoi spazi sul mercato, ed ora è tra le aziende più floride della Provincia di Foggia con un fatturato nell'ultimo anno di 83 Milioni di euro ed un utile di 4,5 milioni di euro. Un primato nel campo dei pomodori che fino a pochi anni fa era ad appannaggio esclusivo di aziende Campane e dell'Emilia Romagna. E pensare che la provincia di Foggia è il cuore pulsante del pomodoro europeo. Da sola gestisce oltre il 50% della produzione italiana. E se restringiamo il campo al pomodoro da industria ossia quello destinato a pelati, passate e sughi, si producono in capitanata 1,4 milioni di tonnellate annui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - De Cecco pronta a comprare la Rosso Gargano, la trattativa in fase avanzata Articoli correlati Griezmann verso la MLS: trattativa in fase avanzata???? BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid. Leggi anche: Calciomercato Genoa, niente Perin: scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi. Trattativa in fase avanzata