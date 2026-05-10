Prima visita ufficiale del presidente della Provincia De Luca all' alberghiero De Cecco

Il presidente della Provincia di Pescara ha effettuato la sua prima visita ufficiale all’istituto alberghiero “De Cecco” di Pescara. La visita si è svolta in giornata e ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione locale e il personale dell’istituto. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alle attività scolastiche e alle future collaborazioni tra istituzione e scuola. La visita si è conclusa con un giro tra le aule e le aree comuni dell’alberghiero.

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