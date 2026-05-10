Prima visita ufficiale del presidente della Provincia De Luca all' alberghiero De Cecco
Il presidente della Provincia di Pescara ha effettuato la sua prima visita ufficiale all’istituto alberghiero “De Cecco” di Pescara. La visita si è svolta in giornata e ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione locale e il personale dell’istituto. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alle attività scolastiche e alle future collaborazioni tra istituzione e scuola. La visita si è conclusa con un giro tra le aule e le aree comuni dell’alberghiero.
Il neo presidente della Provincia di Pescara Giorgio De Luca ha visitato l'istituto alberghiero “De Cecco” di Pescara. Accompagnato dal dirigente Marco Scorrano, dall’architetto Mirko Parlione e dalle aziende impegnate nella riqualificazione dell'istituto scolastico, assieme alla dirigente.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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