Udinese il ds Nani fa chiarezza su Zaniolo | Ha scelto noi siamo in una posizione di totale vantaggio

Il direttore sportivo dell’Udinese ha dichiarato che Zaniolo ha scelto la squadra, affermando che sono in una posizione di vantaggio. La conferma arriva durante il Festival della Serie A a Parma, dove si discutono le prossime mosse di mercato. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto, ma l’indiscrezione indica un’intesa ormai vicina. La trattativa si svolge in modo riservato, con l’obiettivo di finalizzare l’operazione nelle prossime settimane.

Il Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma continua a essere il palcoscenico ideale per raccogliere le confidenze e le strategie dei principali protagonisti del nostro calcio. Tra i dirigenti più attivi e sollecitati dai media figura senza dubbio Gianluca Nani. Il direttore sportivo dell’ Udinese, finito recentemente anche al centro di numerosi rumors di mercato che lo accostavano alla dirigenza della Roma per il dopo D’Amico, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di fcinter1908.it per fare il punto sulla stagione friulana e blindare i propri gioielli. Il focus principale delle dichiarazioni del dirigente si è spostato inevitabilmente sul futuro calcistico di Nicolò Zaniolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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A tu per tu con Nicolò Zaniolo: Sono un giocatore diverso

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