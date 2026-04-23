Nell’ambiente calcistico si parla ormai con insistenza del futuro di Nicolò Zaniolo all’Udinese, dopo che il club ha deciso di riscattarlo per confermarlo in rosa. Il direttore sportivo ha dichiarato che sia la società che il giocatore desiderano continuare insieme, mentre Zaniolo ha trovato stabilità e spazio nel campionato in corso, rendendo il suo eventuale riscatto un passaggio quasi scontato. La questione resta al centro delle discussioni in vista delle fasi finali della stagione.

Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme» Bernardo Silva Juve, parte l’assalto decisivo: il portoghese è la priorità assoluta del mercato estivo. Le ultimissime Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme» Infortunio Anjorin, gli accertamenti rivelano il trauma all’anca. Le condizioni del centrocampista e i tempi da valutare Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Abatantuono in esclusiva a Milannews24: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme»

ZANIOLO: Contento per EKKELENKAMP. La NAZIONALE È un mio obiettivo | Serie A Enilive | DAZN

Notizie correlate

Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni»Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra...

Thuram Juventus, il francese resta una suggestione di calciomercato. La volontà del giocatore e le possibilità di vederlo insieme a Khephrendi Redazione JuventusNews24Thuram Juventus, i bianconeri restano alla finestra per Marcus.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Zaniolo, niente Napoli! Il presidente dell'Udinese: Almeno un altro anno con noi; Udinese, Soldati su Zaniolo: Rimarrà a Udine, lavoriamo per il riscatto; Udinese, Soldati: Zaniolo resterà ancora con noi ancora un anno, stiamo lavorando sul riscatto; Soldati (pres. Udinese): Zaniolo resterà ancora un anno: stiamo lavorando sul suo contratto.

Udinese, Nani: Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerloGian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Per il dirigente dei friulani la stagione. tuttomercatoweb.com

Udinese, quale futuro per Zaniolo? Decisione già presaZaniolo Udinese - Dopo la super vittoria sul Milan, in casa Udinese si pensa al futuro di Zaniolo: la scelta sul suo riscatto dal Galatasaray ... fantamaster.it

#Nani (ds #Udinese): “ #Zaniolo Nessun dubbio. Lo riscatteremo per tenerlo” x.com

Udinese, Nani su Zaniolo: "Lo riscattiamo per tenerlo, vuole rimanere qui" - facebook.com facebook