Nani prima di Lazio Udinese | Il nostro primo obiettivo è la salvezza Su Zaniolo decidiamo noi col calciatore lui sta bene qui
Prima della partita tra Lazio e Udinese, il direttore sportivo del club ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è raggiungere la salvezza. Ha aggiunto che la decisione sul futuro di Zaniolo sarà presa in accordo con il calciatore, con il quale si trova bene. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali trattative o piani futuri.
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