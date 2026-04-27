Nani prima di Lazio Udinese | Il nostro primo obiettivo è la salvezza Su Zaniolo decidiamo noi col calciatore lui sta bene qui

Prima della partita tra Lazio e Udinese, il direttore sportivo del club ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è raggiungere la salvezza. Ha aggiunto che la decisione sul futuro di Zaniolo sarà presa in accordo con il calciatore, con il quale si trova bene. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali trattative o piani futuri.