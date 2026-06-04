Ucraina Zelensky scrive una lettera a Putin | Propongo colloqui diretti per fermare la guerra

Il presidente ucraino ha scritto una lettera al suo omologo russo, proponendo incontri diretti per fermare il conflitto. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza dettagli sulle risposte o sui tempi previsti. Zelensky ha indicato la volontà di avviare negoziati per trovare una soluzione alla guerra in corso. La lettera è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori commenti ufficiali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al presidente russo Vladimir Putin proponendo l’avvio di negoziati diretti per porre fine alla guerra. Lo riporta il Kyiv Post su X. Nel messaggio, Zelensky afferma la disponibilità di Kiev a intraprendere un confronto diretto tra le due parti, sottolineando la necessità di un dialogo che possa portare a una soluzione del conflitto. «L’Ucraina propone di porre fine alla guerra attraverso colloqui diretti tra le nostre parti. Propongo un incontro», si legge nel post. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli sforzi diplomatici internazionali per tentare una de-escalation del conflitto, che continua a causare vittime e distruzioni sul territorio ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

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Hours After Zelensky-EU Meet, Trump Praises Putin, Confirms Plan To Give Russia Ukrainian Land| USA

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