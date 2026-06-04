Ucraina-Russia Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci e chiudiamo la guerra

(Adnkronos) – "Incontriamoci". E' la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin in una lunga "lettera aperta" al presidente della Russia. IL numero 1 di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Zelensky sottolinea che "sta ai leader risolvere le questioni chiave, è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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