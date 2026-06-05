Donald Trump ha espresso soddisfazione per l’offerta di Zelensky di incontrare Putin per discutere la fine del conflitto. La proposta è stata avanzata dal presidente ucraino, mentre il leader russo non ha ancora dato una risposta. Trump ha commentato la questione senza ulteriori dettagli, sottolineando la disponibilità di Zelensky a cercare una soluzione diplomatica. La notizia ha fatto il giro dei media internazionali, senza che siano stati comunicati sviluppi successivi.

Donald Trump si è detto “felice” che Volodymyr Zelensky abbia offerto a Vladimir Putin la possibilità di incontrarsi per mettere fine alla guerra. “Credo che noi abbiamo molto a che fare con questo”, ha affermato il presidente Usa parlando nello Studio Ovale. “Sarebbe bello se si incontrassero”, ha concluso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, Trump: Felice che Zelensky e Putin parlino di incontrarsi

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