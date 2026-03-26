L’Ucraina si ribella a Trump il nuovo ambasciatore di Zelensky in Italia | Cedere il Donbass? Putin attaccherebbe l’Europa entro 3 anni

Un nuovo rappresentante di Kiev in Italia ha dichiarato che, qualora l’Ucraina dovesse cedere il Donbass, Vladimir Putin potrebbe lanciare un attacco contro l’Europa entro due o tre anni. La frase è stata rilasciata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto, con il rappresentante che ha espresso preoccupazioni sulla stabilità della regione e sui rischi di un’escalation militare.

Se l’Ucraina cade – sul campo di battaglia o al tavolo dei negoziati – la prossima preda di Vladimir Putin sarà l’Europa: non tra 5 o 10 anni, ma entro 2 o 3. Ossia prima che l’Ue abbia avuto il tempo di riorganizzarsi e sia pronta a quella sfida militare. È l’ammonimento con cui si presenta al pubblico italiano Ihor Brusylo, nuovo ambasciatore ucraino a Roma. Vicinissimo a Volodymyr Zelensky, Brusylo è stato al suo fianco per tutta la durata della guerra come vicecapo (dal 2021) dell’ufficio presidenziale. Ora il leader di Kiev lo ha spedito in Italia – dove da mesi mancava un ambasciatore a pieno titolo – per assicurarsi di mantenere il sostegno del governo Meloni e dell’opinione pubblica nel momento in cui tutte le attenzioni, americane e non solo, sembrano calamitate dalla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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