zelensky ha proposto a putin di incontrarsi per mettere fine alla guerra

Un leader ha scritto una lettera aperta proponendo un incontro con il presidente russo per cercare di fermare il conflitto. Nella comunicazione, si afferma che aspettare un cambiamento da parte degli Stati Uniti sarebbe inutile. La proposta arriva mentre la guerra continua, senza indicazioni di risposte ufficiali da parte di Mosca. La lettera sottolinea l’urgenza di un confronto diretto, senza specificare date o modalità per l’eventuale incontro.

Giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta in cui propone a Vladimir Putin di incontrarsi per porre fine alla guerra in Ucraina: «L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un impegno diretto tra noi – e te. Sto proponendo un incontro. Sono i leader che risolvono i problemi chiave. È sempre stato così, e lo sarà sempre». Non è la prima volta che Zelensky fa una proposta del genere, ma finora Putin non ha mai accettato ed è improbabile che lo faccia questa volta (i primi negoziati diretti e pubblici fra i due paesi si erano tenuti a maggio del 2025 in Turchia ed erano stati inconcludenti). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Zelensky Appears to Wish Death on Putin in Christmas Message

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