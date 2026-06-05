Ucraina Putin | Non vedo il senso di un faccia a faccia con Zelensky

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non vedere il senso di un incontro diretto con il presidente ucraino, respingendo così la proposta di negoziato faccia a faccia avanzata da quest’ultimo. La risposta arriva poche ore dopo l’offerta di Zelensky di avviare colloqui diretti per risolvere la crisi in corso. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o incontri ufficiali tra le due parti.

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Il presidente russo Vladimir Putin venerdì ha respinto la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un negoziato faccia a faccia, affermando di non vederne “il senso”. Intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin ha descritto la lettera aperta di Zelensky che proponeva l’incontro come “rozza”, in particolare dopo l’attacco di droni del 22 maggio contro un dormitorio universitario nella regione di Luhansk controllata dai russi, che secondo Mosca ha ucciso 21 persone e ferito decine di altre. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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