Ucciso l’attore James Handy in arresto il figlio della compagna

L’attore americano James Handy è morto dopo essere stato accoltellato al petto a Los Angeles. La polizia ha fermato il figlio della compagna di Handy, Michael Gledhill, 44 anni. L’accusa è omicidio. La cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari, stando ai registri carcerari citati dai media Usa. Nato a New York, Handy aveva lavorato nel cinema e in televisione per decenni. È noto per il suo ruolo di disinfestatore nel film “Jumanji” del 1995. Più recentemente ha recitato nella parte del barista Jimmy nel film “Top Gun: Maverick” del 2022. «Io sono il figlio dell’uomo». Handy è apparso anche in alcune delle più famose serie televisive poliziesche, tra cui “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case”. 🔗 Leggi su Open.online

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