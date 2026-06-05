Ucciso l’attore James Handy in arresto il figlio della compagna

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore americano James Handy è stato ucciso a Los Angeles con una ferita da taglio al petto. La polizia ha arrestato il 44enne Michael Gledhill, figlio della compagna di Handy, in relazione all’omicidio.

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L’attore americano James Handy è morto dopo essere stato accoltellato al petto a Los Angeles. La polizia ha fermato il figlio della compagna di Handy, Michael Gledhill, 44 anni. L’accusa è omicidio. La cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari, stando ai registri carcerari citati dai media Usa. Nato a New York, Handy aveva lavorato nel cinema e in televisione per decenni. È noto per il suo ruolo di disinfestatore nel film “Jumanji” del 1995. Più recentemente ha recitato nella parte del barista Jimmy nel film “Top Gun: Maverick” del 2022. «Io sono il figlio dell’uomo». Handy è apparso anche in alcune delle più famose serie televisive poliziesche, tra cui “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case”. 🔗 Leggi su Open.online

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