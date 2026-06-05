Hollywood è sotto choc per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come " Top Gun: Maverick" e " Jumanji ". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì 3 giugno intorno alle ore 9:30 del mattino dopo una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava una situazione di pericolo. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato". All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato Handy privo di sensi nel giardino dell'abitazione, con una ferita da arma da taglio al torace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ucciso l'attore James Handy, arrestato il figlio della compagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FULL: Back From the Dead! Married a Broke Stranger Who is a Billionaire!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucciso James Handy, attore in Top Gun: Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: “Ho ammazzato l’uomo del peccato”

Leggi anche: L’attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc

Temi più discussi: L'attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc; James Handy morto a 81 anni dopo un accoltellamento, arrestato il figlio della compagna; È morto James Handy, l'attore di Jumanji e Top Gun: è stato ucciso a coltellate dal figlio della compagna; James Handy, ucciso l'attore di Top Gun e Jumanji. Arrestato il figlio della compagna: Ho ammazzato l'uomo del peccato.

L'attore di 'Top Gun: Maverick' James Handy ucciso dal figlio della fidanzata reddit

Ucciso James Handy, attore in Top Gun Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: Ho ammazzato l’uomo del peccatoE’ stato proprio il figlio a chiamare la polizia che una volta arrivata nell’abitazione ha trovato l’attore con una ferita da arma da taglio al torace ... quotidiano.net

Ucciso l'attore James Handy, arrestato il figlio della compagnaL'attore statunitense è diventato noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun: Maverick e Jumanji ... ilgiornale.it