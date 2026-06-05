Un attore è stato trovato ferito nel giardino di casa a Los Angeles e successivamente è morto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell’attore, sospettato di averlo aggredito. L’indagine è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. L’attore era noto per aver partecipato a film come Top Gun: Maverick e Jumanji.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma a Los Angeles: l’attore trovato ferito nel giardino di casa. Il mondo del cinema americano è stato scosso dalla tragica morte di James Handy, attore noto per le sue partecipazioni in produzioni di successo come Top Gun: Maverick e Jumanji. L’interprete è deceduto all’età di 81 anni in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua abitazione di Tarzana, quartiere residenziale di Los Angeles. Secondo quanto comunicato dalle autorità, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sono intervenuti nella mattinata del 3 giugno dopo una chiamata al numero di emergenza 911. A contattare i soccorsi sarebbe stato il figlio della compagna dell’attore, che avrebbe pronunciato frasi inquietanti durante la telefonata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’attore James Handy ucciso durante un’aggressione: arrestato il figlio della compagna

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