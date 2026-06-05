(Adnkronos) – Hollywood è sotto choc per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come "Top Gun: Maverick" e "Jumanji". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles, dal figlio della compagna. Secondo quanto riferito dal Dipartimento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Actor James Handy Dead | Cause of Death Actor James Handy | Actor James Handy Dies

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Temi più discussi: L'attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc; È morto James Handy, l'attore di Jumanji e Top Gun: è stato ucciso a coltellate dal figlio della compagna; James Handy, ucciso l'attore di Top Gun e Jumanji. Arrestato il figlio della compagna: Ho ammazzato l'uomo del peccato; Accoltellato a morte l'attore James Handy, fermato il figlio della compagna.

L'attore di 'Top Gun: Maverick' James Handy ucciso dal figlio della fidanzata reddit

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